„Brauchte Geld für Drogen“: 19-Jähriger überfiel Frau mit Rollator

Am 8. September 2023 ertappte die Villacher Polizei einen 19-jährigen Bosnier auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Auto. Weitere Ermittlungen ergaben: Ihm waren weitere Autodiebstähle zuzuordnen. Außerdem soll er am 6. September 2023 eine Frau mit Geh- und Sehbehinderung beraubt haben – wir haben berichtet. Heute stand er vor Gericht.

Reumütig und geständig

Der bereits vorbestrafte Angeklagte hatte die ältere Dame immer wieder beobachtet, ehe er den Raub verübte. Auf brutaler Weise riss er die Tasche des Opfers vom Rollator, stieß sie zu Boden und ergriff daraufhin die Flucht. Vor Gericht beteuerte der Bosnier, dass es ihm leidtue. Er hätte das Geld für seine Drogen gebraucht. Dass er die Frau damals zu Boden gestoßen habe, daran könne er sich wegen des Drogeneinflusses nicht erinnern. Zu den Autoeinbrüchen zeigte er sich geständig und reumütig.

Rechtskräftiges Urteil

Der 19-Jährige wurde zu 16 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Sei Geständnis vor Gericht wurde als strafmildernd gewertet. Der Angeklagte beteuerte heute außerdem, dass er neu anfangen wolle, nachdem er seine Haft abgesessen hat.