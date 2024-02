Alk-Eklat in Ischgl: Urlauber demolierte Hallenbad und biss Polizisten

Veröffentlicht am 26. Februar 2024, 14:24 / ©5 Minuten

In den späten Abendstunden am Samstag, dem 24. Februar 2024, sorgte ein 21-jähriger betrunkener Niederländer in Ischgl für Unruhe. Gegen 21.30 Uhr warf er mehrere Terrassenstühle gegen eine Glasfront eines Schwimmbads und verursachte erhebliche Sachbeschädigung. Nachdem die Polizei vor Ort eintraf, beschimpfte der die Beamten.

Festnahme nach Biss-Attacke

Bei seiner Festnahme leistete der junge Mann heftigen Widerstand und biss einen Polizisten in den Unterarm. Der Niederländer wurde schließlich in das Polizeianhaltezentrum überstellt. Die genaue Schadenshöhe der Sachbeschädigung ist derzeit unbekannt. Der 21-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt und erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2024 um 14:26 Uhr aktualisiert