Auf der Flucht: Wer erkennt den Axt-Schläger von Graz?

Am Freitagabend, dem 23. Februar 2024, kam es im Bezirk Geidorf in Graz zu einem schockierenden Vorfall: Ein 43-jähriger Mann griff seinen 59-jährigen Bekannten mit einer Axt und zwei Messern an, wobei das Opfer schwere Verletzungen erlitt. Der Verdächtige, Benjamin Gotthardt, ist seitdem auf der Flucht. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, um den Flüchtigen zu finden.

Brutaler Angriff in der Schönbrunngasse

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr in der Schönbrunngasse, nachdem die Frau des Opfers über den Polizeinotruf um Hilfe gerufen hatte. Die Polizei traf am Tatort ein, doch der Verdächtige war bereits geflohen. Ersten Ermittlungen zufolge griff der 43-Jährige sein Opfer mit einer Axt und zwei Messern an, wodurch der 59-Jährige schwere Verletzungen erlitt.

Auf der Flucht mit Skoda Fabia – Möglicherweise bewaffnet

Der 43-Jährige dürfte mit dem auf ihn zugelassenen Wagen der Marke Skoda Fabia Kombi mit Grazer Kennzeichen auf der Flucht sein. Darüber hinaus ist bekannt, dass er im Besitz einer legal registrierten Schusswaffe (Flinte) ist. Es ist unklar, ob er diese aktuell bei sich trägt.

Opfer nach Angriff in LKH-Graz behandelt

Der Verletzte wurde ins LKH-Graz gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen blieb der Verdächtige bislang unauffindbar. Die Polizei sicherte am Tatort die mutmaßlichen Tatwaffen des Täters und führt derzeit weitere Ermittlungen durch. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Öffentliche Fahndung nach Verdächtigem

Benjamin Gotthardt wird als Österreicher, 43 Jahre alt, beschrieben. Er ist 180 cm groß, schlank, mit langen Haaren, die zu einem Dutt gebunden sind, und einer auffälligen Beule (Zyste) oberhalb seines rechten Auges. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine reflektierende Jacke.

Zeugenaufruf Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Falls jemand Benjamin Gotthardt oder sein Fahrzeug, einen grauen Skoda Fabia Kombi mit Grazer Kennzeichen, wahrgenommen hat, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise können unter der Nummer 133 oder beim Landeskriminalamt Steiermark unter der Nummer 059-133-60-3333 gemeldet werden.

