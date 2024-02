Feuer wurde gelegt: Neue Details zu Volkshaus-Brand nun bekannt

Veröffentlicht am 26. Februar 2024, 15:17 / ©Leser

In der Nacht zum Sonntag, dem 25. Feber 2024 brach im Volkshaus in Fürnitz ein Brand im Bereich des Foyers aus – 5 Minuten berichtete. Die Brandursachenermittlung wurde am heutigen Montag, dem 26. Feber, von der Brandgruppe des Landeskriminalamts und der Brandverhütung Kärnten durchgeführt.

Es war Brandstiftung

„Dabei konnte ermittelt werden, dass dieses Brandgeschehen durch die Einbringung einer offenen Flamme vorsätzlich verursacht wurde“, so die Polizei in einer Aussendung. Demnach handelt es sich um Brandstiftung. Die Landespolizeidirektion sucht nun nach Zeugen.

Einrichtung und Räumlichkeiten beschädigt

Durch die Brand- und Hitzeentwicklung entstanden Schäden im Bereich des Foyers. Die umliegenden Räumlichkeiten im Parterre und im 1. Stock wurden durch Rauchgas- und Rußniederschläge beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bezifferbar.

Zeugenaufruf Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen oder zweckdienliche Beobachtungen gemacht haben bzw. die Hinweise auf den oder die Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nr. 059133/20/3333 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2024 um 15:28 Uhr aktualisiert