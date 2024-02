Mit Vollgas zur Verkehrswende: Mehr Park-and-Ride-Anlagen gefordert

In der bevorstehenden Landtagssitzung am Dienstag, dem 27. Februar 2024, wird Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl den Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) zu den Zukunftsplänen für den Ausbau von Park-and-Ride-Anlagen in der Steiermark befragen. Die Grünen sehen in solchen Anlagen einen entscheidenden Baustein für die Verkehrswende in der Steiermark.

„Steirer sind bereit, auf umweltfreundliche Alternativen umzusteigen“

Krautwaschl betont, dass die Steiermark bereits Anstrengungen unternimmt, unterstützt vom Klimaschutzministerium, um den Verkehr nachhaltiger zu gestalten. Dennoch sind die Grünen der Überzeugung, dass mehr getan werden kann. „Die Steirerinnen und Steirer sind bereit, auf umweltfreundliche Alternativen umzusteigen, wenn wir ihnen die richtigen Rahmenbedingungen bieten. Mit ausreichend Park-and-Ride-Möglichkeiten können wir diesen Umstieg erleichtern und damit einen doppelten Nutzen erzielen: Wir entlasten die Pendler und schützen unsere Umwelt“, erklärt Krautwaschl.

Grüne Drängen auf Mobilitätswende

Die Grünen erwarten von Verkehrslandesrat Anton Lang klare Zusagen und konkrete Maßnahmen, um die Ziele der Klima- und Energiestrategie 2030 tatsächlich umzusetzen und die Mobilitätswende in der Steiermark voranzutreiben. Der verstärkte Ausbau von Park-and-Ride-Anlagen wird dabei als essenziell angesehen, um eine nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität in der Region zu fördern.