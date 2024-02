Graz investiert 21,5 Mio. Euro: Moderne Zentralküche bis 2026

Bis 2026 plant die Stadt Graz den Bau einer hochmodernen Zentralküche in der Herrgottwiesgasse, die täglich bis zu 15.000 Mahlzeiten für Kinder und Bedürftige in sozialen Einrichtungen produzieren wird. Das über 100 Jahre alte Gebäude an der Ecke Körösistraße-Kettengasse wird durch ein dreigeschossiges, transparentes Gebäude ersetzt. Superfuture Architecture ZT GmbH hat das Projekt entworfen, das auf Nachhaltigkeit und Transparenz setzt. Die Glasfassade ermöglicht Einblicke in den Küchenbetrieb.

Von 7.000 auf 10.000 Mahlzeiten

Die bisherige Zentralküche ist für 7.000 Mahlzeiten pro Tag ausgelegt, wird jedoch für bis zu 10.000 benötigte Mahlzeiten genutzt. Die neue Großküche soll nicht nur die Kapazität erhöhen, sondern auch die Arbeitsbedingungen verbessern. Bürgermeisterin Elke Kahr betont den dringenden Handlungsbedarf und die Notwendigkeit eines modernen Arbeitsumfelds. Der Bau wird voraussichtlich 21,5 Millionen Euro kosten und auf einem knapp 4.900 Quadratmeter großen Grundstück errichtet.

Zentralküche mit Dachterrasse geplant

Das neue Gebäude wird Küchengeräte, Lager und Kühlhäuser im Erdgeschoss, Sozialräume und eine begrünte Dachterrasse im ersten Obergeschoss sowie Haustechnik und Lüftung im zweiten Stock beherbergen. Anlieferungen und Abholungen erfolgen auf der Rückseite des Gebäudes. Die Zentralküche plant größere Lagerkapazitäten für bis zu zwei Wochen sowie erweiterte Kochgeräte. Rund 80 Prozent der Produkte stammen aus Österreich. Ein transparentes Schauküchenkonzept wird die Zubereitung der Mahlzeiten für alle sichtbar machen.

Fertigstellung: 2026 anberaumt

Die Fertigstellung des Projekts ist für 2026 geplant. Die Zentralküche verarbeitet jährlich 45 Tonnen Äpfel, 12 Tonnen Bio-Huhn, 12.000 Becher Bio-Fruchtjoghurt und mehr. Das Projekt umfasst auch eine Fassadenbegrünung, eine Photovoltaik-Anlage und eine Tiefensonden-Wärmepumpe.