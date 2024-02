Salzburger Maschinenbauer schlittert in die Insolvenz

Veröffentlicht am 26. Februar 2024, 17:10 / ©h_lunke-stock.adobe.com

Das 2013 gegründete Unternehmen Gishamer Maschinenbau GmbH mit Sitz in Schleedorf, Salzburg ist im Bereich Maschinenbau und -konstruktion tätig. Die Firma deckt sämtliche Aspekte der Projektabwicklung ab, angefangen von Ingenieursleistungen bis hin zur Installation und Erst-Montage der Maschinen im Werk. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 36 Mitarbeiter.

Sanierungsplan gescheitert: Investitionen fehlten

Bereits im Jahr 2023 befand sich das Unternehmen in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Der damals angenommene Sanierungsplan wurde gerichtlich bestätigt. „Da geplante Investitionen von Investoren schlussendlich nicht erfolgt seien, habe man die die Quoten des Sanierungsplanes nicht erfüllen und in weiterer Folge auch die Liquidität nicht mehr aufrechterhalten können“, so der Alpenländische Kreditorenverband.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2024 um 17:19 Uhr aktualisiert