Schluss mit dem Gebühren-Ärger: Diese Änderung kommt jetzt auf Banken zu

Kennst du diesen Ärger? Du wartest auf eine Bankzahlung und prüfst täglich deinen Kontostand, nach Tagen ist es dann so weit und das Geld ist am Konto. Das lange Warten lässt einen auf heißen Kohlen sitzen. Ab Herbst 2025 heißt es, Schluss mit Warten. Bei Bank-Überweisungen stehen einige Besserungen bevor.

Sofortüberweisungen künftig kostenlos und rund um die Uhr

Die EU-Länder haben am heutigen Montag, dem 26. Feber, in Brüssel einer neuen Verordnung für Banken zugestimmt. Banken dürfen demnach künftig bei Sofortüberweisungen in Euro keine Gebühren mehr verlangen. Die Überweisungen müssen europaweit, in Sekundenschnelle, kostenlos und rund um die (also auch außerhalb der Geschäftszeiten) durchgeführt werden.

Ab 2025 in allen Euro-Ländern

Die neue Regelung soll bis April 2024 in Kraft treten. Ab da gilt dann die 18-monatige Übergangsfrist, also bis voraussichtlich Herbst 2025 sollen das neue Gesetz überall gelten. Die Ausnahme bilden Nicht-Euro-Länder: Hier gilt die neue Regelung ab 2027, ab 2028 dann für Überweisungen in den jeweiligen nationalen Währungen.