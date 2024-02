Fernwärme-Preis-Hammer – Steirer zahlen 24 Millionen Euro zu viel

Die hohen Fernwärmepreise in der Steiermark stehen im Fokus einer Dringlichen Anfrage von Werner Murgg (KPÖ) an Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) im kommenden Landtag. Die KPÖ kritisiert eine Preiserhöhung um über 100 Prozent im Jahr 2022, während Oberösterreich lediglich einen Anstieg von 8 Prozent verzeichnete. Der Hauptunterschied liegt darin, dass in Oberösterreich nicht nur die Kostenseite, sondern auch die volkswirtschaftliche Dimension in der Preisbildung berücksichtigt wurde.

Millionen-Überzahlung bei Fernwärme

Die KPÖ argumentiert, dass dies eine unverhältnismäßige Belastung für die steirischen Verbraucher darstellt. Eine einfache Berechnung zeigt, dass seit der Preiserhöhung etwa 24 Millionen Euro zu viel von den steirischen Endverbrauchern gezahlt wurden.

Landtagssitzung: KPÖ plant zwei Anträge einzubringen

In der kommenden Landtagssitzung am Dienstag, dem 27. Februar 2024, plant die KPÖ zwei Anträge einzubringen. Der erste fordert Landeshauptmann Drexler auf, den volkswirtschaftlichen Aspekt bei der Preisgestaltung zu berücksichtigen und sich für Rückzahlungen der Mehrpreise einzusetzen. Der zweite Antrag verlangt von der Landesregierung eine klare Strategie für die Zukunft der Energie Steiermark. Dies beinhaltet die Bewältigung der Energiekrise 2022, den Anteilerwerb von Macquarie 2023, die Harmonisierung von Großhandels- und Endkundenpreisen sowie die Umsetzung einer ökologisch verträglichen und für Verbraucher bezahlbaren Fernwärmeerzeugung.