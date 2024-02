Probeschein weg: 19-Jähriger rast mit 202 km/h über die Autobahn

Veröffentlicht am 26. Februar 2024, 17:49 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Warth nahm am Sonntag, dem 25. Februar 2024, gegen 10.55 Uhr, einen Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit wahr. Auf der Rampe 4, von der S6-Semmering Schnellstraße kommend in Richtung A2-Süd Autobahn ist der Autofahrer den Beamten aufgefallen. Sie führten eine Nachfahrt in Richtung Wien durch.

Rasante Fahrt auf der A2

Auf Höhe des Rampenkilometers 2.200 bzw. A2-Süd Autobahn wechselte der Lenker mit einer Geschwindigkeit von ca. 180 km/h vom zweiten Fahrstreifen der Rampe über die dort befindliche Sperrlinie auf den ersten Fahrstreifen der A2-Süd Autobahn. Anschließend beschleunigte der Lenker weiterhin und wechselte in einem Zug auf den dritten Fahrstreifen. Dabei lenkte er den Wagen mit einer Geschwindigkeit von 202 km/h.

Führerschein vorläufig abgenommen

Die gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Messstrecke von 500 Meter war 200 km/h. Die Polizisten hielten den Autolenker auf dem Parkplatz Wiener Neustadt an. Dem 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen angezeigt.