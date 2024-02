Konjunktur-Bonus: Dafür gibt es jetzt eine neue Förderung

Kärntens Klein- und Mittelbetriebe (KMU) bilden das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit in der aktuellen Krisensituation zu stärken, stellt der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) neue Fördermittel zur Verfügung.

Insgesamt 5 Millionen Euro

Betriebe können rückwirkend mit 1. Jänner 2024 und bis einschließlich 30. Juni 2025 zusätzlich einen Konjunkturbonus von zehn Prozent beantragen, in Summe sollen fünf Millionen Euro vergeben werden. Mehr Infos hier. „Damit es nicht weiter zur Verschiebung von für den Standort wichtigen Investitionen kommt, sondern neue Konjunkturimpulse ausgelöst werden“, wie Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig verdeutlicht. Dieser Bonus wird auf die KWF-Förderungen aus den Programmen KLEINST.Invest, Produktion KMU.Invest, Tourismus JUNG.Invest, Tourismus KLEIN.Invest und Tourismus KMU.Invest aufgeschlagen und soll Investitionen in Gewerbe- und Industriebetrieben sowie in der Tourismusbranche auslösen.

„Starkes Zeichen für die Zukunft Kärntens“

„Mit dem Konjunktur.BONUS setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft Kärntens. Wir unterstützen unsere Unternehmen dabei, krisenfest zu werden und in eine nachhaltige Zukunft zu investieren“, betonte Martin Zandonella, Vorsitzender des KWF-Kuratoriums und IC-Spartenobmann der Kärntner Wirtschaftskammer. Wie viel Geld letztlich pro Ansuchen ausgeschüttet wird, hängt von der Art des Antrags, von der Größe des Unternehmens und vom Projekt ab. „Der Fokus liegt vor allem auf qualitativen und ressourcenschonenden Projekten. Je kleiner das Unternehmen, desto höher die Förderung“, unterstrich KWF-Vorständin Sandra Venus.

©WKK/ KK Sandra Venus, KWF-Vorstand, LR Sebastian Schuschnig und KommR Martin Zandonella, Vorsitzender des KWF-Kuratoriums und IC-Spartenobman der WKK.

1,5 Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte

Mit 1. März 2024 werden auch die beiden KWF-Programme Digitalisierungs.IMPULS und KLEINST.Invest neu aufgelegt. Zandonella: „Insgesamt sind für Digitalisierungsprojekte 1,5 Millionen Euro reserviert. Damit können beispielsweise 50 Prozent der Investitionskosten für Software oder Cyber Security gefördert werden. Die Förderung gilt bis zu einem Maximalbetrag von 25.000 Euro.“

Förderschwerpunkt bei Lebensmittelnahversorger

Das Programm KLEINST.Invest hingegen soll vor allem Lebensmittelnahversorger ansprechen, sie erhalten eine maximale Förderung von 35 Prozent. „Mit diesem Förderschwerpunkt sollen Projekte unterstützt werden, die zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Nahversorgung mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs in Kärnten beitragen“, so Schuschnig. Aber auch die Kärntner Tourismusbetriebe sollen davon profitieren und damit in Qualität, Ausstattung und auch Digitalisierung investieren. Für die Projektumsetzung gibt es einen Zeitrahmen von zwei Jahren. „Nur so können diese in der aktuellen konjunkturellen Entwicklung greifen“, so Zandonella abschließend, der mit rund 500 Anträgen rechnet.