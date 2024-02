Notruf aus dem Wald: 64-Jähriger von Baumstamm getroffen

Am Montag, dem 26. Februar 2024, gegen 15.15 Uhr ereignete sich im Wald eines 64-Jährigen im Bezirk Grieskirchen ein Forstunfall. Der Mann war allein mit Forstarbeiten beschäftigt, als er einen am Hang liegenden Baumstamm mit einer Kettensäge in ein drei Meter langes Stück schnitt. Nach dem vollständigen Durchtrennen des Stammes drehte sich dieser unerwartet in seine Richtung und traf ihn am unteren Bereich des linken Fußes. Der Mann erlitt unbestimmten Grades Verletzungen.

Mann alarmiert Sohn – Rettungskette in Gang gesetzt

Glücklicherweise trug der 64-Jährige ein Handy bei sich und konnte seinen 27-jährigen Sohn benachrichtigen. Dieser leitete sofort die Rettungskette ein. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr war im Einsatz, um bei der Rettung des Mannes zu unterstützen.