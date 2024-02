„Im Schatten des Triumphs“: Marco Schwarz bekommt eine eigene TV-Doku

Ein folgenschwerer Sturz bei der Abfahrt von Bormio bedeutete für das Kärntner Ski-Ass Marco Schwarz das vorzeitige Saison-Ende. Nicht nur „Blackys“ Träume zerplatzen dadurch, sondern auch die Hoffnung der Fans auf den Gesamtweltcup-Sieg wurde frühzeitig zunichtegemacht.

Österreichs größter Hoffnungsträger

Sein Weg zurück in den Skiweltcup wird nun in der TV-Dokumentation „ComeBLACK – im Schatten des Triumphs“. „In exklusiven Filmsequenzen gewährt der 28-jährige Allrounder aus Kärnten unzensierte Einblicke in das Seelenleben eines Ausnahmeathleten, die zeigen, warum Blacky ist, was er ist: Österreichs größter Hoffnungsträger für die Heim-WM 2025 in Saalbach“, schildert der ÖSV.

Details Titel: „ComeBLACK– im Schatten des Triumphs“ – die große Marco Schwarz Dokumentation

„ComeBLACK– im Schatten des Triumphs“ – die große Marco Schwarz Dokumentation Ausstrahlungstermin: Freitag, 01.03.2024, 20.15 Uhr (ORF 1)

Freitag, 01.03.2024, 20.15 Uhr (ORF 1) Dauer: 35 Minuten

35 Minuten Mitwirkende: Marco Schwarz, David Alaba, Marco Odermatt, Manuel Feller, Marc Girardelli, Claudio Huber, Dr. Christian Fink, Angelika Schwarz

Marco Schwarz, David Alaba, Marco Odermatt, Manuel Feller, Marc Girardelli, Claudio Huber, Dr. Christian Fink, Angelika Schwarz Regie: Max Foidl & Michael Kögler