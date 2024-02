340 Euro extra: Diesen Bonus kannst du nur noch wenige Tage beantragen

Die anhaltende Teuerung stellt viele steirische Haushalte vor finanzielle Herausforderungen. Der Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark bleibt daher auch in diesem Jahr eine wichtige Unterstützung für tausende Familien. Im vergangenen Jahr wurde der Zuschuss bereits auf 340 Euro verdoppelt. Auch für die laufende Heizperiode bleibt diese Maßnahme bestehen.

Heizkostenzuschuss bis 29. Februar beantragen

Die Möglichkeit, den Heizkostenzuschuss zu beantragen, endet am 29. Februar 2024. Der Zuschuss kann in Gemeindeamt der jeweiligen Wohnsitzgemeinde, in den Stadtämtern, sowie in den Servicezentren und Servicestellen der Stadt Graz beantragt werden. Mehr Informationen findest du hier.

Einkommensgrenzen Die Einkommensgrenzen wurden angepasst, um sicherzustellen, dass die Unterstützung denjenigen zugutekommt, die sie am dringendsten benötigen: Ein-Personen-Haushalte: Die Einkommensgrenze beträgt 1.392 Euro.

Die Einkommensgrenze beträgt 1.392 Euro. Haushaltsgemeinschaften: Das Nettoeinkommen darf bis zu 2.088 Euro betragen.

Das Nettoeinkommen darf bis zu 2.088 Euro betragen. Zusätzlich erhalten Haushalte mit Familienbeihilfen 418 Euro pro Kind.