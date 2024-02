Brandalarm in Völkermarkt: Schwelbrand durch Zusatzherd im Wohnhaus

Am Montag, dem 26. Februar 2024, kam es gegen 11.20 Uhr in einem Wohnhaus in Sittersdorf, Bezirk Völkermarkt, zu einem Brand, der die Einsatzkräfte auf den Plan rief. Durch eine starke Hitzeentwicklung an einem Zusatzherd entstand eine erhebliche Rauchentwicklung und ein Schwelbrand an der Holzverkleidung hinter dem Herd.

Feuerwehren verhindern Schlimmeres

Die Freiwilligen Feuerwehren Miklauzhof, Rückersdorf und Eberndorf wurden sofort alarmiert und reagierten umgehend. Dank ihres schnellen Einsatzes konnte der Schwelbrand zügig gelöscht und der Wohnbereich mittels Drucklüfter gelüftet werden. Obwohl der durch den Brand verursachte Schaden noch nicht genau beziffert werden kann, gibt es Entwarnung in Bezug auf Personenschäden – zum Glück kam niemand zu Schaden. Die genauen Umstände und Ursachen des Vorfalls werden derzeit von den örtlichen Behörden untersucht.