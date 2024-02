Diebstahl auf Baustelle: Stromaggregat einer Baufirma geklaut

In der Nacht vom 23. Februar 2024 bis zum 26. Februar 2024 ereignete sich in Seeboden am Millstätter See, im Bezirk Spittal an der Drau, ein Diebstahl auf einer Baustelle entlang der Tauernautobahn A10. Unbekannte Täter machten sich an einem abgestellten Diesel-Stromaggregat zu schaffen, was der Baufirma nun einen erheblichen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro beschert. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Täter zu finden und das gestohlene Eigentum zurückzubringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2024 um 21:45 Uhr aktualisiert