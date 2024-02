In der Steiermark: Dienstag bringt Höchstwerte bis zu 15 Grad mit sich

Am Dienstag präsentiert sich die Steiermark größtenteils stark bewölkt, wobei im östlichen Teil am Vormittag noch vereinzelt Sonnenstrahlen durchkommen. Im Verlauf des Tages setzt leichter Regen von Südwesten her ein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen starten zwischen minus 2 und plus 4 Grad und steigen am Nachmittag auf angenehme 9 bis 15 Grad an, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.