Schneefall in Kärnten: Wo es am Dienstag schneien könnte

Am Dienstag erwartet Kärnten eine trübe Wetterlage, insbesondere in Oberkärnten, wo zeitweise Regen fällt. Die Schneefallgrenze, die in den frühen Morgenstunden noch viele Täler erreichen kann, steigt im Laufe des Tages allmählich auf etwa 1300 Meter an. In Unterkärnten besteht besonders am Nachmittag und Abend die Möglichkeit von leichtem Regen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 und 8 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.