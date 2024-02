Beifahrerin hatte Todesangst: Motorradlenker flüchtete mit über 200 km/h

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 07:04 / ©5min.at

Am 26. Februar gegen 21 Uhr lenkte ein 26-jähriger Deutscher sein nicht zum Verkehr zugelassenes Motorrad mit einem widerrechtlich verwendeten, serbischen Kennzeichen auf der Tauernautobahn A10 von Feistritz/Drau kommend in Richtung Spittal/Drau. Aufgrund offensichtlich weit überhöhter Geschwindigkeit nahm eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Spittal/Drau ab Mautbrücke die Verfolgung auf.

Viel zu schnell unterwegs

Der Mann lenkte sein Motorrad mit teilweise über 200 km/h bis zur Abfahrt Spittal-Ost und weiter mit ca. 200 km/h auf der B100 und Ferndorfer Landesstraße in Richtung Ferndorf. Im Ortsgebiet von Ferndorf bog er auf eine Gemeindestraße in Richtung Sonnwiesen, wo er von der Zivilstreife der API Spittal/Drau durch Querstellen des Fahrzeuges gestoppt werden konnte, dabei mit seinem Motorrad aber gegen das Polizeifahrzeug stieß und dieses leicht beschädigt wurde.

Beifahrerin konnte angehalten werden

Die am Sozius mitgefahrene Beifahrerin, eine 26-jährige rumänische Staatsbürgerin, konnte angehalten werden, der Lenker konnte jedoch vorerst über einen Zaun und einen Bach flüchten. Er konnte von einer weiteren Polizeistreife in einem angrenzenden Waldbereich angehalten und festgenommen werden. Beim Lenker konnte in weiterer Folge eine geringe Menge Cannabis sichergestellt und im Zuge einer klinischen Untersuchung eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt und werden.

Beifahrerin hatte Todesangst

Die Beifahrerin gab bei ihrer Einvernahme an, dass sie sich aufgrund der Fahrweise in Todesangst befunden hätte und den Lenker mehrmals geschrien habe, das Motorrad anzuhalten, um absteigen zu dürfen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verlor der Lenker während der Fahrt seinen zuvor getragenen Helm. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und BH Spittal/Drau angezeigt.