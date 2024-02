Schock für Klagenfurter: Diebe stahlen Schmuck und Kleidung

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 07:16 / ©5min.at

Bislang unbekannte Täter brachen in den Abendstunden des 26. Februar in Klagenfurt-Wölfnitz über ein Fenster in ein Einfamilienwohnhaus ein und stahlen daraus Schmuck und Kleidung. Der durch die Tat verursachte Gesamtschaden steht noch nicht fest.