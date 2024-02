Drei Personen teils kritisch verletzt: Auto überflog bei Unfall Bach

In der Rechtskurve, im Bereich der dortigen 60 km/h Beschränkung, verlor die Lenkerin bisherigen Erhebungen zufolge vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw. Das Auto kam in der dortigen Rechtskurve, nach links über die Gegenfahrbahn, auf die steile Böschung ab.

PKW überflog Bach

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit hob der Pkw von der Böschung ab, überflog einen Bach, kollidierte daraufhin frontal mit dem gegenüberliegenden Bachbett / mit der steilen fortlaufenden Böschung und wurde quer auf das Bankett bzw. die Straße geschleudert und kam so zum Stillstand. Die 33-jährige Lenkerin wurde mittels RTW und Notarzt in den Schockraum des Klinikums Rosenheim verbracht – diese verletzte sich beim Unfall schwer im Bereich der Rippen sowie des Beckens. Die 34-jährige Beifahrerin erlitt durch den Unfall starke Prellungen und wurde in das BKH Kufstein gebracht. Der am Rücksitz mitfahrende 22-jährige tschechische StA wurde nach erfolgter Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht. Er befindet sich in kritischem Zustand und wird intensivmedizinisch betreut.

Nach vierter Person wurde gesucht

Da zuerst angenommen werden konnte, es habe sich eine weitere, vermeintlich vierte Person im Pkw befunden, wurde die nahe Umgebung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Diensthundes der Polizeidiensthundeinspektion sowie einem Drohnenrundflug mit Wärmebildkamera, abgesucht. Schließlich bestätigte sich, dass sich drei Personen, wie eingangs angeführt, im verunfallten Pkw befunden haben. Die B172 war für die Dauer der Unfallaufnahme in diesem Bereich komplett gesperrt. Im Einsatz standen: die FFW Niederndorf mit 40 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen, die FFW Rettenschöss mit 20 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen, die Feuerwehrdrohne mit Besatzung, drei Polizeistreifen sowie eine Diensthundestreife der Polizei, 7 First Responder (inkl. Einsatzleiter), 3 RTW, 2 Notarztfahrzeuge sowie Notarzthubschrauber