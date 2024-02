Tennis-Fans aufgepasst: Hier entsteht der erste Indoor‐Hardcourt

Außerdem wird in der Brucker Tennishalle der erste Indoor‐Hardcourt der Steiermark errichtet. Stefan Rettl, Touringcoach von Sebastian Ofner (ATP‐Nr. 37), Ronny Schmidt, Trainer von WTA‐Spielerin Anastasija Sevastova (Ex Nr. 11 der Welt), und der österreichweit anerkannte Athletiktrainer Georg Mrkvicka wollen Bruck an der Mur auf Eigeninitiative – losgelöst vom Steirischen Tennisverband – zum überregional bedeutenden Trainingsstandort machen. Dazu übernehmen Rettl und Schmidt die Tennisschule auf der Anlage des ESV‐Tennis Bruck von Lukas Labitsch, der seit 2015 das Nachwuchszentrum leitete und sich nun ganz dem Padel Sport widmet.

Leitungs- und Breitensport abgedeckt

Durch die ehemaligen Spitzenspieler und heutigen international erfolgreichen Trainer werden in Bruck sowohl Leistungssport als auch Breitensport bestmöglich abgedeckt. Mit Mrkvicka steht ihnen ein ausgewiesener Profi in Sachen Athletik‐, Koordination und Konditionstraining zur Seite. „Wir haben uns entschieden, den Weg auf privater Initiative zu gehen, weil wir überzeugt sind, dass wir mit unseren Partnern Bruck zu einem österreichweit anerkannten Trainingsstandort machen können“, meint Rettl, der im Laufe seiner Trainerkarriere u.a. in der Südstadt bei Günter Bresnik tätig war und vor einigen Jahren nach Kindberg und Bruck zurückkehrte. Ebenfalls im Trainerteam befinden sich erfahrene Coaches wie Fabian Gruber und Andreas Kopp. Zusammen mit Schmidt, der als Trainer von Sevastova viele Jahre auf der WTA‐Tour unterwegs war und auch Thomas Muster bei dessen Comeback betreute, soll es gelingen, Spitzenspieler aus der Steiermark, aber auch darüber hinaus in die Obersteiermark zu lotsen. „Es gibt bereits jetzt viele Anfragen von Spielern, dazu müssen wir aber auch in die Infrastruktur investieren“, so Rettl.

©Stadt Bruck/Meieregger Sportreferent Gerald Knauß, ESV-Obmann Gernot Prattes, Coach Stefan Rettl, Athletiktrainer Georg Mrkvicka und Sportlicher Leiter Christian Mayer bei der Präsentation in der Brucker Tennishalle.

Erster Indoor‐Hardcourt der Steiermark

Neben dem Angebot von hoch qualifizierten Trainern wird daher in Bruck die Infrastruktur in den nächsten Jahren kräftig ausgebaut. Als erster Schritt errichten Rettl, Schmidt und Mrkvicka zusammen mit dem ESV‐Tennis Bruck auf der Murinsel für den ersten Indoor‐Hardcourt der Steiermark, hinzu kommt ein Kraftraum. Dieser soll bereits etablierten Spielern ebenso als Trainingsstandort dienen wie angehenden Profispielern. „Unser Klub rückt damit überregional in den Fokus“, freut sich ESV‐Tennis‐Obmann Gernot Prattes, der die größte Tennisanlage der Steiermark zu einem Racketcenter weiterentwickeln will. Parallel zum Hardcourt‐Projekt laufen die Vorarbeiten zum Bau einer Drei‐Platz‐Padelhalle, die neben der Tennishalle von Lukas Labitsch errichtet wird, auf Hochtouren. „Davon profitiert das gesamte Freizeitzentrum, können hier doch künftig sowohl Tennis‐ als auch Padelspieler ganzjährig ihrem Sport frönen“, so Prattes.