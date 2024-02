Nagelprobe bestanden: Lebensretter bereit für den Ernstfall

Knapp 400 Personen waren an der Tunnelübung Rudersdorf beteiligt. 60 davon waren als Statisten „Opfer“ von Verkehrsunfällen im Tunnel. Unter anderem wurden Szenarios mit zahlreichen Autos, einem Lkw, Linienbus und einem Konvoi des Bundesheeres dargestellt.

Steirer und Burgenländer Florianis vereint

Das Szenario war für die übenden Feuerwehren eine große Herausforderung. Auch eine Rauchentwicklung durch einen Fahrzeugbrand wurde simuliert. „Die verschiedenen Aufgaben wurden von den Einsatzkräften aber allesamt gut gemeistert, auch die Kommunikation zwischen den Feuerwehren aus der Steiermark und dem Burgenland klappte gut“, teilt die ASFINAG erfreut mit.

©Asfinag Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte der beiden Bundesländer kann sich sehen lassen.

Eröffnung in rund einem Monat

Die Einsatzkräfte sind also für die Eröffnung der neuen Schnellstraße und vor allem für den Tunnel Rudersdorf gut vorbereitet. Offiziell eröffnet wird bereits in rund vier Wochen, nämlich am 22. März 2024. Der Verkehr wird anschließend im Laufe des Vormittags am 23. März 2024 freigegeben.