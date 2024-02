Leiche in Schottergrube gefunden: Wurde Grab im Wald geschaufelt?

Die Auffindungssituation war bedenklich und die Identität konnte vorerst nicht geklärt werden. Kriminalisten vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Leib/Leiben und Assistenzbereiche Tatort und Fahndung, haben die weiteren Erhebungen übernommen. Es folgten intensive und umfangreiche Ermittlungen. In Zusammenarbeit mit tschechischen Polizeibehörden gelang es, die Leiche zu identifizieren. Es handelt sich um den 39-jährigen tschechischen Staatsbürger Radek B.

Männer bei Grabungsarbeiten beobachtet

Nun kamen neue Detail ans Licht. Eine Zeugin hat am 24. Februar 2023, gegen 17 Uhr, im sogenannten „Fuchsenwald“, nächst dem Erlebnispark Gänserndorf, am Ortsende von Gänserndorf Süd in Richtung Obersiebenbrunn, eine verdächtige Wahrnehmung gemacht. Die Zeugin nahm im Waldgebiet, ca. 20 Meter neben dem vorbeiführenden Feldweg, eine männliche Person bei Grabungsarbeiten mit einer Schaufel wahr. Laut ihrer Aussage dürfte sich auch eine zweite männliche Person in diesem Bereich aufgehalten haben. Die beiden Männer sollen sich in einer osteuropäischen Sprache unterhalten haben. Die Frau verließ aus Angst den Ort und meldete die verdächtige Wahrnehmung erst später.

Schaufel und ein Spaten in Grube entdeckt

Die Polizisten stellten an der genannten Örtlichkeit eine ausgehobene Grube im Ausmaß von ca. 2,5 x 1 Meter mit einer Tiefe von bis zu 1 Meter fest. In dieser Grube befanden sich eine Schaufel und ein Spaten. An einer zweiten Stelle wurde offensichtlich ebenfalls versucht, eine Grube auszuheben. Dies dürfte aber aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich gewesen sein.

©LPD Niederösterreich

Wer kann Angaben zu den Grabungsarbeiten machen?

Ein Zusammenhang mit der Leichenauffindung am 30. März 2023 ist aufgrund des örtlichen Nahebezugs nicht auszuschließen. Die Entfernung zwischen dem Auffindungsort des Leichnams des Radek B. und der Grabungsstelle beträgt ca. 10 Minuten Fahrzeit. Möglicherweise versuchten der bislang unbekannte Täter/die bislang unbekannten Täter die Leiche des Radek B. vorerst in diesem Waldgebiet zu vergraben. Hinweise zur Klärung der Umstände dieser Grabungsarbeiten, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.

Die gesuchten Personen: Person: männlich, ca. 30–35 Jahre alt, blonde Haare, dunkel gekleidet, normale Statur, osteuropäische Sprache Person: männlich, osteuropäische Sprache, keine weitere Beschreibung vorhanden

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 11:09 Uhr aktualisiert