„Wo bleibt der Hausverstand?“ Klimakleber setzen Zeichen mit Misthaufen

Trotz herabwürdigender Behandlung im gestrigen Polizeigewahrsam ließen sich die entschlossenen Bürger nicht abhalten. Sie forderten die Umsetzung der ersten Empfehlung des nationalen Klimarats: Ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung.

„Nehammers Klimapolitik“

In den Misthaufen, welcher mitten auf der Straße vor sich hin stank, steckte Afra Porsche ein Schildchen mit der Aufschrift: “Nehammers Klimapolitik”. Auch sie kann die Säumnisse der Regierung nicht länger ertragen: “Nehammer hat es in der Hand – wenn er endlich mal hackelt und die Forderung seiner eigenen Partei – das Grundrecht auf Klimaschutz – in die Umsetzung bringt, sind wir weg. Versprochen!”

Kritik an Klimaplan

Der 39-jährige Datenanalyst Florian Pennetzdorfer richtet sich direkt an Bundeskanzler Nehammer: “In Ihrem Österreich-Plan versprechen Sie ‘Klimaschutz mit Hausverstand’, doch wo bleibt der Hausverstand, wenn Sie den Alarm der Wissenschaft und für alle spürbare Temperaturrekorde ignorieren?“

Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung

Im Wahlkampf 2019 forderte die ÖVP selbst die Verankerung von Klimaschutz in der Verfassung. “Dieser Forderung schließen wir uns an. Es sind doch eh fast alle dafür: ÖVP, SPÖ und Grüne. Warum diskutieren wir noch? Wir geben uns sicher nicht mit diesem Misthaufen von Klimapolitik zufrieden. Wo bleibt unser Recht auf Überleben?”, fragt Sprecherin Marina Hagen-Canaval.

