Kampf gegen exotische Zecken: Interaktive Karte soll entstehen

Die in Österreich schon vor einigen Jahren aufgetauchte exotische Riesenzecke kommt mit Zugvögeln, sagte Georg Duscher von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Es ist zu beobachten, dass die Riesenzecke auch im Herbst auf Wirtsuche sind. Die Riesenzecke kann bakterielle Erkrankungen übertragen oder das Virus, welches Krim-Kongo-Hämorrhagisches-Fieber auslöst. Diese Krankheitserreger wurden bisher noch nicht in Zecken in Österreich entdeckt, jedoch sind sie bereits in Italien und Frankreich nachgewiesen worden.

Aufbau von Monitoring

Um zukünftig besser informiert zu sein, arbeitet Duscher an der Etablierung eines Zeckenüberwachungssystems. Eine interaktive Karte wird anzeigen, welche Gebiete von der Zeckensaison betroffen sind. Dies wird im Rahmen eines EU-Forschungsprojekts durch systematische Datenerhebungen geschehen, einschließlich eines Citizen-Science-Ansatzes. Bürger können Zecken melden und einsenden, damit diese auf Krankheitserreger untersucht werden können.