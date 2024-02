Wie cool: Kult-DJ Gigi D’Agostino kommt nach Klagenfurt

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 10:44 / ©SEMTAINMENT Flyer

„Die Legende ist zurück“, passender kann man ihn fast nicht ankündigen. Der Kult DJ aus Italien meldet sich zurück und freut sich auf Österreich. Mit seinen Hits wie „L´Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“, „The Riddle“ und „In my Mind“ und zahlreichen weiteren Klassikern wird Gigi D´Agostino am 14. Dezember 2024 die Messehalle in Klagenfurt zum Beben bringen.

Save the Date!

Der Verkauf der Tickets, startet bald, nämlich am 29. Februar 2024 um 10 Uhr. Diese bekommst du in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen des Landes und Online. Aber aufgepasst, in Graz waren die Karten innerhalb kürzester Zeit ausverkauft!