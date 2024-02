Grazer Axt-Schläger in Deutschland gesichtet: Wo ist er hin?

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete gestern die Veröffentlichung des Namens und Lichtbildes des Tatverdächtigen in den österreichischen Medien an – wir haben berichtet. Polizeilichen Informationen zufolge hielt sich der Flüchtige am 26. Februar 2024 an der deutschen Ostseeküste bzw. im Raum Kiel (Bundesland Schleswig-Holstein) auf. Das Landeskriminalamt Steiermark veranlasste daraufhin polizeiliche Maßnahmen in Deutschland. Der Verdächtige konnte aber nicht festgenommen werden. Er ist nach wie vor auf der Flucht.

Verdächtiger gilt als gefährlich

Der Verdächtige gilt aufgrund seines Verhaltens zum Tatzeitpunkt in Graz als gefährlich. Das Motiv der Tat könnte in einer gesundheitlichen Beeinträchtigung liegen. Ob der Verdächtige im Besitz seiner registrierten Schusswaffe (Flinte) ist, steht nicht fest. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor dieser Person. Ob sich der Mann nach wie vor in Deutschland oder bereits in einem anderen Staat aufhält, ist den Kriminalisten derzeit nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 11:07 Uhr aktualisiert