Coole Sache: Bald gibt es wieder die ersten Eistüten zu holen

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 11:47 / ©5 Minuten

Schokolade, Vanille oder doch ausgefallener? Auf jeden Fall gibt es mittlerweile für fast jeden eine Lieblingseissorte. Nun sperrt auch in Villach das erste Eisgeschäft auf. Am 1. März ist es so weit.

Ab 1. März geöffnet

Direkt am Villacher Hauptplatz sperrt am 1. März die Gelateria italiana by Luís wieder auf. Bald werden auch die anderen Eisläden eröffnen. Mit wem möchtest du das erste Eis des Jahres essen gehen?