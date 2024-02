Startschuss gefallen: Murbrücken auf der Südautobahn werden neu

Auf der Autobahn selbst gibt es bis auf ein knapp 500 Meter langes Tempolimit (80 km/h) keine Einschränkungen. Der Neubau der ersten Murbrücke findet wenige Meter parallel zur bestehenden südlichen Brück statt.

Bau bis Ende des Jahres

In den kommenden Wochen werden zuerst die Fundamente in der Mur errichtet. Die Errichtung der Fundamente wird dabei zu einer kurzzeitigen Lärmbelastung für die Anrainer führen. „Wir versuchen, diese störenden Arbeiten so schonend und kurz wie möglich zu machen“, versichert Projektleiter Manfred Pech. Die ASFINAG ersucht um Verständnis, weil Erschütterungen und Lärm sich dabei dennoch nicht vermeiden lassen. Danach erfolgt der Bau der Brücke bis voraussichtlich Herbst/Winter.

Spektakulärer Bau im Frühjahr 2026

Sobald diese neue Süd-Brücke fertig ist, wird der Verkehr in Fahrtrichtung Wien auf diese verlegt und der Verkehr in Richtung Klagenfurt/Italien auf die alte südliche Brücke verschwenkt. Die alte nördliche – nun verkehrsfreie – Murbrücke kann somit abgetragen und in Folge neu gebaut werden. Nach Fertigstellung wird der Verkehr in Richtung Italien/Klagenfurt gleich auf diese neue Brücke verlegt, damit die verbliebene alte südliche Brücke abgetragen werden kann. Danach, voraussichtlich im Frühjahr 2026, folgt der spektakuläre Teil des Neubaus: Die neu errichtete südliche Brücke muss mit hydraulischen Pressen auf den Platz der alten Südbrücke geschoben werden. „Der Vorgang dauert 20 bis maximal 30 Tage. Zum Start der Sommerferien muss alles fertig sein“, sagt Pech.

Radweg wird verlegt und breiter

Der bestehende Radweg wird im Zuge der Bauarbeiten verlegt und verbreitert, die ASFINAG errichtet zudem eine neue Unterführung als Nord-Süd-Verbindung. Direkt an der Nordbrücke baut das Land Steiermark eine Radbrücke, damit die Murquerung künftig auch für den Radverkehr möglich ist.

Einfachere und sichere Wartung möglich

Ein über die Jahrzehnte ständig größer gewordenes Problem wird ebenfalls gelöst. Derzeit sind alle wichtigen Versorgungseinrichtungen entlang der Autobahnbrücke montiert. „Alle diese Leitungen werden künftig gesammelt durch einen eigenen Leitungskanal geführt“, so Pech. „Damit sind Wartungs- und Sanierungsarbeiten an diesen und an der neuen Brücke künftig einfacher und sicherer.“