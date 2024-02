ÖAMTC-Flugrettung: 1.453 Einsätze in den Semesterferien

„Die hohe Einsatzzahl während der Semesterferien zeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist, um in Notfällen schnell und effizient helfen zu können. Wir sind stolz darauf, dass unsere Crews auch in herausfordernden Situationen professionelle Hilfe leisten“, betont Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung. In Summe galt es 540 Skifahrer, 15 Snowboarder, 25 Skitourengeher und zwölf weitere Wintersportler nach der Erstversorgung an den oft schwer zugänglichen Unfallorten durch die Notarzthubschrauber des ÖAMTC in die Krankenhäuser zu fliegen.

Einsatzstärksten Regionen

Einsatzstärkste Region war einmal mehr Tirol, wo die gelben Hubschrauber in 430 Fällen schnelle Hilfe brachten. Am häufigsten startete Christophorus 4 in Reith bei Kitzbühel mit 97 Einsätzen. An zweiter Stelle der Einsatzstatistik rangiert Alpin 2 aus Sölden mit 90 Einsätzen, gefolgt von Christophorus 5 in Zams mit 85 Einsätze.

Marco Trefanitz warnt Wintersportler

Weiters erinnert Marco Trefanitz alle Wintersportler daran, auf den Pisten besonders vorsichtig zu sein: „Besonders in Zeiten mit wenig Schnee und nicht optimalen Bedingungen ist es wichtig, das Risiko von Unfällen zu minimieren und die eigene Sicherheit sowie die Sicherheit anderer zu gewährleisten.“