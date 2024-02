Gemeinsam: Grenzüberschreitendes Projekt zwischen Österreich und Italien

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 12:21 / ©Naturpark

Am 23. Februar 2024 fiel in Resia (Italien) der offizielle Startschuss für das grenzüberschreitende Interreg-Projekt INDIALPS. Der Naturpark Dobratsch ist Leadpartner des Kooperationsprojektes zwischen Österreich und Italien. Das Interreg-Projekt INDIALPS wird im Rahmen des Kooperationsprogrammes Interreg VI-A Italien-Österreich 2021-2027 von der EU kofinanziert.

Partner des Projekts

Das Projektkonsortium setzt sich aus insgesamt drei österreichischen Partnern (Natur-

park Dobratsch, Region Villach Tourismus und FH Kärnten) und drei italienischen Partnern (Naturpark Prealpi Giulie, Tourismusregion Tarvis, Sella Nevea und Passo Pramollo sowie Universität Padua) zusammen. Das gemeinsame Ziel ist, die Region innovativ weiterzuentwickeln und durch grenzüberschreitende touristische Angebote zu erweitern.

Konzept und Umsetzung

Das Projekt bearbeitet drei große Themenblöcke. Einerseits werden Besucher-Befragungen durchgeführt und andererseits die aktive Beteiligung relevanter Stakeholder-Gruppen angestrebt. Basierend auf diesen Analyseergebnissen wird in einem zweiten Schritt ein nachhaltiges touristisches Entwicklungskonzept einschließlich grenzüberschreitend ausgearbeiteter und gemeinsam entwickelter Angebote entworfen. Den Abschluss bildet schließlich eine Reihe von Pilotmaßnahmen, welche erste Ergebnisse in die Praxis umsetzen und testen.

Naturparkverbesserung durch Kooperation

„Die zahlreichen Maßnahmen in diesem Projekt werden unseren Naturpark für Gäste und

Einheimische noch attraktiver werden lassen, gleichzeitig wird der Naturraum geschont. Hervorzuheben ist auch die Zusammenarbeit mit der Kärntner Tourismusschule. Hier gestalten junge Menschen den Naturpark engagiert mit“, sagt Naturpark-Vorsitzende und Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.