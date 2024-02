E-Scooter-Flucht in Salzburg: Mit 2,9 Promille durch die Stadt

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 13:32 / ©pixabay

Am Nachmittag des 26. Feber 2024, fuhr in der Stadt Salzburg ein E-Scooter Fahrer einem Auto auf, der gerade an einem Schutzweg anhielt. Da der Lenker des E-Scooters sich sofort von der Unfallörtlichkeit entfernte, fuhr die Fahrzeuglenkerin dem Unfallgegner über mehrere Straßen nach und überholte diesen. Dabei kam der E-Scooter Lenker zu Sturz ohne mit dem Auto zu kollidieren.

Alkomattest positiv

Ein durchgeführter Alkomattest ergab bei dem E-Scooter Lenker einen Wert von 2,9 Promille. Polizeiliche Erhebungen bezüglich einer möglichen Verletzung des E-Scooter Lenkers sind noch am Laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 14:02 Uhr aktualisiert