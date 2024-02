Weitere Abschussfreigaben: „Der Wolf ist in Kärnten Freiwild“

Nun wurde ein Tötungsbefehl gegen einen Wolf im Lesachtal und in Oberdrauburg bis 20. März 2024 ausgestellt. In Kärnten seien damit mehr Wölfe zur Tötung ausgeschrieben und tatsächlich getötet worden, als in jedem anderen Bundesland. „Das Ziel von ÖVP-Landesrat Martin Gruber ist klar: Fakten schaffen, bevor ihn der Rechtsstaat stoppen kann. ‚Der Wolf muss weg!‘ ist offenbar das Einzige, was diesem fanatischen Jäger durch den Kopf geht,“ so die Anschuldigungen des Verein Gegen Tierfabriken (VGT).

„Schuss durch die Schulter“

Der Abschuss eines Wolfes ist in den seltensten Fällen ohne schwerste Verletzungen und ohne viel Leid möglich. Jagdzeitungen empfehlen den Schuss durch die Schulter, damit der Wolf nicht mehr weit flüchten kann.

„Freiwild ohne Rücksicht“

„Die Art, wie der Abschuss von Wölfen in Kärnten derzeit praktiziert wird, ermöglicht jedem Menschen, einen Tötungsbefehl auszulösen. Es reicht, zu behaupten, man habe einen Wolf gesehen und er habe sich durch Klatschen nicht vergrämen lassen. Und sofort stellt Gruber einen Tötungsbefehl aus. Mit anderen Worten: der Wolf ist in Kärnten Freiwild, darf jederzeit und überall getötet werden, ohne jede Rücksicht darauf, ob es sich vielleicht um eine säugende Mutter handelt, deren Kinder dann verhungern“, zeigt sich der VGT verärgert.

„Herdenschutz statt Wolfshetze“

VGT-Obmann Martin Balluch dazu: „Wenn ein Mensch von der Behörde rechtswidrig drangsaliert wird, steht ihm ein Rechtsmittel zu. Wenn aber ein Landesrat völlig rechtswidrig eine streng geschützte Tierart terrorisiert und ausrottet, dann schaut der Rechtsstaat tatenlos zu.“ Nochmals verweist der VGT auf die Petition „Herdenschutz statt Wolfshetze“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 15:05 Uhr aktualisiert