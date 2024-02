Trotz Insolvenz: Kärntner Kaffeehaus soll weiterbetrieben werden

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der KSV 1870 geben bekannt, dass über das Vermögen der REH KG – vormals Kunauer-Sumnik Filou KG (bzw. KEG) – Gastronomiebetrieb, Kaffeehaus in der Koschatstraße 2, Bleiburg ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Es handelt sich hierbei um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Laut AKV sind zwei Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen.

Fortführung geplant

Der Betrieb soll trotz der Insolvenz fortgeführt werden, so der Plan. Das Unternehmen wurde 2004 unter dem Namen „Kunauer-Sumnik Filou KEG“ gegründet, heuer folgte die Umbenennung auf „REH KG“. Unbeschränkt haftender Gesellschafter ist Michael Sumnik. Der Abschluss einer Sanierungsplan-Quote von 20 Prozent wird angestrebt. Wei dem KSV1870 bekannt ist, soll der Sanierungsplan einerseits aus der Betriebsfortführung und andererseits durch den Verkauf nicht betriebsnotweniger Positionen finanziert werden.

Vermögenslage Passiva: 170.000 Euro

Aktiva: 21.000 Euro

Überschulung: 149.000 Euro

Pandemie trieb Lokal in den Ruin

„Als Insolvenzursache wird angeführt, dass aufgrund der Corona-Pandemie die nunmehrige Situation entstanden ist. Der Betrieb musste in dieser Zeit neun Monate gesperrt bleiben“, heißt es in der Aussendung des AKV. In weiterer Folge seinen durch die Pandemie 2020 viele Events, die viel zum Umsatz beitrugen, ins Wasser gefallen. Auch die Einführung des Rauchverbots in Lokalen soll zu Umsatzeinbrüchen geführt haben.