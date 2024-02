Tourismuspraktikum „all-inclusive“ an der KTS Villach

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 15:08 / ©KTS – Kärntner Tourismusschule

Für die ersten Klassen der Kärntner Tourismusschule steht schon bald das erste Praktikum an. Um diesen so viel als möglich mit auf den Weg geben zu können, organisiert der Schulsprecher Nicolas Lausegger das Projekt „Tourismuspraktikum all inclusive“. Zwei Stunden lang heißt es, für die Schülerinnen und Schüler des ersten Jahrganges, Praktikumsluft schnuppern und genießen. Nachdem höchst wertvoller Informationsaustausch stattgefunden hat, bereiteten die Mitschülerinnen und Mitschüler der dritten Klassen den jungen Nachkommen ein exklusives und regionales Schlemmerfrühstück.

Das Ziel des Projekts

Ziel des Projektes ist es, den Newcomern praxisnahe und hilfreiche Tipps mit auf den Weg zu geben, um das „ins kalte Wasser fallen lassen“ zu vermeiden und Ihnen das Arbeiten im Tourismus schmackhaft zu machen. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen moderierten Alicia Tauchner und Nicolas Lausegger ein ausgereiftes und hilfreiches Partnerprogramm an, welches sich rund um das Thema Praktikum und Tourismus dreht.

Ein kleiner Auszug des „All inclusive Themenbetriebes“: Wie finde ich die perfekte Praktikumsstelle?

Wie funktioniert der Bewerbungsprozess?

Wie kann ich mit dem „Erasmus+“ Programm ein Auslandspraktikum machen?

Wie trete ich zur Arbeit an?

Wie soll meine Einstellung sein/wie werde ich meine Schüchternheit los?

Wie verhalte ich mich bei Problemen?

Erstklässler am Moderationspult

Nachdem die Schülerinnen und Schüler das gemeinsame Frühstück genossen haben, wurden auch Erstklässler zum Moderationspult gebeten, welche mit großer Freude feststellten, dass sie dieses Projekt nicht vermissen möchten. Als Resultat der zwei Tage ist zu ziehen, dass das Projekt „Tourismuspraktikum – all inclusive“ als Fixtermin für die nächsten Schuljahre an der Kärntner Tourismusschule angesetzt wird.