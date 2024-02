Nach versuchtem Mord: Axt-Schläger jetzt in Kärnten festgenommen

In einer blutigen Auseinandersetzung in Graz attackierte ein 43-jähriger Mann seinen Bekannten mit Axt und Messern, wobei das Opfer schwere Verletzungen erlitt. Der Verdächtige, Benjamin G., ergriff die Flucht. Seit dem gestrigen Montag, dem 26. Feber, wurde österreichweit, ja sogar europaweit, nach dem Axt-Schläger gefahndet. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wurde der Tatverdächtige heute von der Polizei in Kärnten festgenommen. Die Festnahme fand am Bahnhof in Pörtschach am Wörthersee statt.