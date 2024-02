Bessere Öffis & Co.: Diese Themen interessieren die Villacher

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 16:18 / ©5 Minuten

Die Stadt Villach zeigt, dass ihr die Bürger-Beteiligung besonders am Herzen liegt. Über Monate erarbeitete ein per Zufallsprinzip ausgewählte Bürger:innenrat Vorschläge für das künftige Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK).

Globaler Trend

Im Grunde spiegelt diese Gruppe an Villacher einen globalen Trend deutlich wider: Work-Life-Balance. Das reicht vom Wunsch nach offenen Sportstätten gleich ums Eck über das Büro im Parterre der Wohnanlage bis zu Kulturwünschen aller Art – am besten naturverbunden und gut erreichbar mitten in der Stadt. „Stadtentwicklung muss auf Augenhöhe geschehen, deshalb wollen wir gemeinsam mit den Villacherinnen und Villachern Ideen für unser aller Lebensraum umsetzen“, sagt Bürgermeister Günther Albel.