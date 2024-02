Diebstahl in Klagenfurter Schule: Defibrillator entwendet

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 16:44 / ©Montage: Pexels/Canva

Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet am heutigen Dienstagnachmittag, dem 27. Feber, von einem Diebstahl an einer Klagenfurter Schule. Ein bisher unbekannter Täter stahl in der Zeit zwischen dem Donnerstag, den 22. Feber, und dem Montag, den 26. Feber, einen Defibrillator aus der Aula der Schule. „Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro“, heißt es von den Beamten.