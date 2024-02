Neueröffnung: „Dunkin‘ Donuts“ zieht in die Shopping City Seiersberg ein

Am Donnerstag, dem 29. Februar 2024, eröffnet Dunkin‘ Donuts eine neue Filiale in der Shopping City Seiersberg. Die Adresse lautet Haus 9 (Red City), Ebene 1. Dunkin‘ Donuts ist eine internationale Café- und Fast-Food-Kette, die sich auf Kaffee und Backwaren spezialisiert hat. Die Marke wurde 1950 in den USA gegründet und hat sich seitdem zu einer weltweit bekannten Kette entwickelt. Dunkin‘ bietet neben Donuts auch eine vielfältige Auswahl an Kaffeespezialitäten und Erfrischungsgetränke.