Von der Straße ins Gefängnis: Biker gab sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Am 26. Februar gegen 21 Uhr lenkte ein 26-jähriger Deutscher sein nicht zum Verkehr zugelassenes Motorrad mit einem widerrechtlich verwendeten, serbischen Kennzeichen auf der Tauernautobahn A10. Weil der Biker viel zu schnell unterwegs war, nahm die Polizei die Verfolgung auf – 5 Minuten berichtete. Mit über 200 km/h flüchtete der Deutsche vor der Polizei über die A10, dann über die B100 und über die Ferndorfer Landesstraße.

Marihuana sichergestellt

Als der Lenker endlich gestellt werden konnte, ergriff er gleich wieder die Flucht. Seine Beifahrerin, eine 26-jährige rumänische Staatsbürgerin, hingegen konnte angehalten werden. Wenig später wurde auch der Deutsche festgenommen. „Beim Lenker konnte in weiterer Folge eine geringe Menge Cannabis sichergestellt und im Zuge einer klinischen Untersuchung eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt und werden“, berichtet die Polizei.

Von der Straße ins Gefängnis

Beide, Biker sowie Beifahrerin, wurden bereits einvernommen. Die Rumänin gab gegenüber der Polizei an, sie hätte Todesangst gehabt und auch mehrmals geschrien, damit der Lenker anhält. Nach dieser wilden Verfolgungsjagd ging es für den 26-Jährigen nun in Haft. „Nach der Einvernahme des Beschuldigten und durchgeführten Erhebungen wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert“, so die Polizei.