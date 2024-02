Wohnunterstützung in der Steiermark steigt: Erhöhung beschlossen

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 18:04 / ©5 Minuten

Seit 2006 blieb der Höchstsatz der Wohnunterstützung unverändert, während die Wohnkosten unaufhaltsam anstiegen. Die KPÖ initiierte am 1. Mai 2023 eine Wohnpetition, die bisher über 12.000 Unterschriften sammelte. In einer Reaktion darauf stimmte der Landtag am Dienstag, dem 27. Februar 2024, der Erhöhung und Indexierung der Wohnunterstützung zu.

Erfolg: Wohnunterstützung in der Steiermark erhöht

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler unterstreicht die Bedeutung dieses Schrittes: „Als kleine Fraktion können wir viel bewegen, wenn wir gemeinsam mit den Menschen Druck auf die Landesregierung ausüben. Die tausenden Unterschriften für die Wohnpetition zeigen die Unzufriedenheit mit den hohen Wohnkosten. Die Erhöhung der Wohnunterstützung ist ein wichtiger Schritt.“

Geteilte Meinungen zur Bundes-Wohnoffensive

Die von der Bundesregierung vorgestellte Wohn- und Bauoffensive erhielt unterschiedliche Bewertungen. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) begrüßt zwar einige Maßnahmen, betont jedoch das Fehlen einer spürbaren Entlastung für Mieter. Ihr Wunsch nach einem verstärkten Fokus auf kommunalen und gemeinnützigen Wohnbau findet Zustimmung von Seiten der KPÖ.

Grüne begrüßen Anpassung der Wohnunterstützung

Die Grünen freuen sich über die automatische Anpassung der Wohnunterstützung an die Teuerung, sehen jedoch weiteren Handlungsbedarf. Sozialsprecherin Veronika Nitsche fordert eine Umwandlung der Wohnunterstützung von einer Förderung in eine Leistung mit Rechtsanspruch und kritisiert die Einbeziehung der Familienbeihilfe ins Einkommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 18:14 Uhr aktualisiert