Gaunerzinken? Beschmierte Hausnummer wirft Fragen auf

„Heute früh war meine Hausnummer als einzige in der Umgebung mit schwarzer Farbe beschmiert“, alarmierte ein 5 Minuten-Leser die Polizei und 5 Minuten. Sein Verdacht: Es könnte eine Markierung für Einbrecher handeln, mit dem Hinweis, dass im Hause was zu erbeuten wäre.

„Gaunerzinken sind seit alten Zeiten bekannt“

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit könnte in diese Richtung gehen: „Gaunerzinken sind seit alten Zeiten bekannt“, so ein Polizeibeamter. Sie werden Einbrecherbanden zugeschrieben. Damit verständigen sich Kriminelle darüber, wo etwas zu holen ist und wann die Zeit für einen Einbruch günstig wäre. Oft werden diese als Symbole, grafische Zeichen, an einen Gartenzaun geritzt und geben geheime Hinweise für Einbrecher.

Polizei ermittelt

Ob dies auch in dem speziellen Fall zutrifft, wird jetzt ermittelt. „Was macht es sonst für einen Sinn, wenn meine Hausnummer als einzige weit und breit beschmiert ist“, überlegt der Hauseigentümer und rüstet sich noch für eventuelle nächtliche ungebetene Besucher auf.