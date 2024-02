Sind die „Steirer-Ambulanzen“ nur ein „PR-Gag“?

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 19:59 / ©5 Minuten

Die „Steirer-Ambulanzen“ sind eine vorgeschlagene Initiative in der Steiermark, die darauf abzielt, zusätzliche ambulante medizinische Versorgungseinrichtungen zu schaffen. Landeshauptmann Christopher Drexler hatte diese Idee im Rahmen der ÖVP-Steiermarkkonferenz vorgestellt. Das Konzept sieht vor, dass diese Ambulanzen insbesondere Lücken in der Versorgung zu Randzeiten und in der Nacht schließen sollen.

Nichts als ein „PR-Gag“?

Die Grünen in der Steiermark haben in der Landtagsdebatte die Bedeutung der Primärversorgungszentren für die Gesundheitsversorgung betont. Gleichzeitig kritisierten sie die Einführung der „Steirer-Ambulanzen“ als PR-Gag und wiesen auf die mangelnde Transparenz seitens des Gesundheitslandesrats hin. Die Diskrepanz zwischen den Regierungsplänen und den drängenden Bedürfnissen im Gesundheitswesen wurde betont.

Grüne stellen sich quer: Fokus auf Primärversorgung gefordert

Der Grüne Gesundheitssprecher Georg Schwarzl betonte die Notwendigkeit des Ausbaus der Primärversorgung und kritisierte, dass die „Steirer-Ambulanzen“ von den eigentlichen Herausforderungen im Gesundheitswesen ablenken würden. Klubobfrau Sandra Krautwaschl forderte eine Rückkehr zu bewährten Konzepten und eine konsequente Weiterentwicklung der Primärversorgung.

KPÖ: Ablenkungsmanöver vor hausgemachten Missständen

Die KPÖ kritisierte die „Steirer-Ambulanzen“ als Ablenkungsmanöver der ÖVP. Claudia Klimt-Weithaler von der KPÖ sah darin einen Versuch, von hausgemachten Missständen abzulenken. Besonders problematisch fand die KPÖ den schleppenden Aufbau der versprochenen 100 Primärversorgungseinheiten (PVEs), von denen nur noch 30 umgesetzt wurden. Klimt-Weithaler warnte vor einer weiteren Privatisierung der Gesundheitsversorgung und sah die „Steirer-Ambulanzen“ als Versuch der ÖVP, von eigenen Problemen abzulenken.