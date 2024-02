Ruf nach Leerstandsabgabe: Gemeinden beklagen Millionenverlust

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 20:37 / ©guenther-stock.adobe.com

Der Städtebund Kärnten begrüßt die aktuell wieder intensiver geführte Diskussion um eine Leerstandsabgabe. Sie könnte für nicht genutzten Wohnungen in Kärnten eingeführt werden. Die Einnahmen gingen an Städte und Gemeinden. In den Bundesländern Steiermark, Tirol und Salzburg gibt es die Abgabe bereits.

Langjährige Forderung

Für Städtebund-Obmann Günther Albel ist es höchste Zeit, dass auch Kärnten die Eigentümer leerer Wohnungen zur Kasse bittet: „Wir fordern dies seit Jahren. Auch bei den derzeitigen Verhandlungen mit dem Land Kärnten zur finanziellen Entlastung der Gemeinden spielt die Leerstandsabgabe eine große Rolle.“ Albel hofft, dass die Landesregierung rasch einen Kompromiss für ihre unterschiedlichen Positionen findet und der Einführung der Abgabe zustimmt.

Sieben Millionen Euro, die fehlen

Berechnungen des Städtebundes zufolge entgingen Kärntens Kommunen derzeit jährlich bis zu sieben Millionen Euro. Dieses Geld könnte für sozialen Wohnbau beziehungsweise für die im Umfeld benötigte Infrastruktur verwendet werden. „Angesichts der dramatischen Budgetschwierigkeiten vieler Gemeinden wäre die Nicht-Einführung einer Leerstandsabgabe geradezu fahrlässig“, sagt Albel.

SPÖ unterstützt Forderung

Auch die SPÖ unterstützt die Forderung. „Zu viele Wohnungen werden zurückgehalten und dem Markt entzogen – das führt letztlich zu einer Verknappung des Angebots und einem Ansteigen der Mietpreise. Aber nicht nur die Mieterinnen und Mieter zahlen drauf, auch die Gemeinden sind die Leidtragenden“, zeigt SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser am Dienstag, dem 27. Feber, in der Sondersitzung des Kärntner Landtags auf.

Bund zur Verantwortung ziehen

„Die gesetzlichen Mittel der Länder sind aber sehr begrenzt. Denn der VfGH hat bereits geurteilt, dass die Länder zwar Leerstandsabgaben einheben dürfen, aber nur um die genannten Infrastrukturkosten für die Gemeinden abzufedern. Ein darüber hinausgehender Beitrag für die Mobilisierung ist hingegen Bundessache“, erklärt Seiser. „Wir bringen in der Landtagssitzung einen Antrag ein, mit dem wir von der Bundesregierung eine österreichweit einheitliche Leerstandsabgabe fordern“, so Seiser, der abschließend klarstellt: „Natürlich liegt der Fokus auf sogenannten Anleger-Wohnungen und Investments. Es geht definitiv nicht darum, eine Eigentumswohnung, die man sich hart erarbeitet hat und an die eigenen Kinder weitergeben möchte, irgendwie zu belasten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 20:52 Uhr aktualisiert