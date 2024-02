Von Nebel bis Regen, das morgige Wetter in Österreich

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 21:34 / ©Rosie Orasch

Morgen erwartet Österreich ein wechselhaftes Wetter mit zeitweiliger Sonne und Wolken. Der Südosten des Landes kann die meisten Sonnenstunden verzeichnen. Lokale Nebel- und Hochnebelfelder können sich auflösen. In einigen Gebieten, besonders in der Nähe des Alpenhauptkamms, besteht die Möglichkeit von leichtem Regen. Die Schneefallgrenze wird bis ins Hochgebirge zurückgehen. Der Wind bleibt meist schwach. Die Temperaturen bewegen sich morgen früh zwischen minus 1 und plus 8 Grad, während die Tageshöchstwerte zwischen 8 und 17 Grad liegen, mit den mildesten Temperaturen im Südosten, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.