Wetteraussichten für die Steiermark: Wolken und leichter Regen

Veröffentlicht am 27. Februar 2024, 21:44 / ©5 Minuten

Am Mittwoch präsentiert sich das Wetter in der Steiermark mit wechselnder Bewölkung und lokalen Regenschauern. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen 1 und 6 Grad und steigen im Tagesverlauf auf angenehme 9 bis 16 Grad an, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.