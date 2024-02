Auto machte sich selbstständig und kracht in parkenden Wagen

Am Dienstagnachmittag, dem 27. Februar 2024, ereignete sich auf einem Parkplatz in Birkfeld ein ungewöhnlicher Vorfall. Ein abgestellter Wagen setzte sich plötzlich in Bewegung und rollte etwa 60 Meter über den abschüssigen Parkplatz. Die Fahrzeugbesitzerin, eine 24-Jährige, hatte ihren Wagen zuvor auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt und begab sich in den Schauraum.

Parkendes Auto unternimmt Spritztour

Gegen 16.30 Uhr vernahm die Frau einen lauten Knall, nur um festzustellen, dass ihr Wagen mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidiert war, die vor einem Drogeriemarkt geparkt waren. Eine 26-Jährige, die gerade ihren Einkauf ins Auto lud, wurde dabei zwischen ihrem Fahrzeug und einem weiteren Auto eingeklemmt. Sie konnte sich jedoch eigenständig befreien und begab sich zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus.

Handbremse nicht richtig angezogen?

Die 24-Jährige räumte ein, dass sie ihren Wagen auf dem leicht abschüssigen Parkplatz möglicherweise nicht ausreichend gesichert hatte, was zu dem unkontrollierten Vorfall führte. Der Zusammenstoß verursachte Schäden an drei Fahrzeugen