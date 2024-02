Frau bedroht: Kärntner versteckte ganzes Waffenarsenal im Auto

Dass der 62-jährige Spittaler seine Noch-Ehefrau (58) in der Vergangenheit gefährlich bedroht hat, dazu zeigt er sich teilweise geständig. Er soll sogar einem Bekannten eine Patrone gezeigt haben, die für seine Ehefrau bestimmt haben. Das hat zumindest die Frau so in Erfahrung gebracht, wie die Polizei berichtet.

Waffen-Fund in abgesperrtem Auto

Die Ehefrau war es, die die Polizisten zum Waffen-Fund führte. Sie erzählte, dass der Verdächtige mehrere Waffen, aber nicht dazugehörigen waffenrechtliche Dokumente besitze. Zwei Streifen der Polizeiinspektion Feistritz an der Drau und der schnellen Interventionsgruppe (SIG) führten daraufhin am Dienstagnachmittag, dem 27. Feber, an der ehemaligen Wohnadresse in Villach-Land eine freiwillige Nachschau durch. In einem versperrten, nicht für den Verkehr zugelassenen Fahrzeug fanden sie schließlich das Waffenarsenal.

Sichergestellt wurden: 3 Schrotflinten

6 Kleinkalibergewehre (3 mit Zielfernrohr, 1 mit Schalldämpfer)

4 Luftdruckgewehre

2 Schreckschusspistolen

1 Schreckschussgaspistole

2 Revolver

2 Revolver nur in Teilen – unvollständig

80 Stk. Munition

Weitere Munition ohne dazugehörige Waffen

Betretungs- und Annäherungsverbot

Eine an der aktuellen Wohnadresse sowie im Auto durchgeführte freiwillige Nachschau verlief negativ. „Gegen den Beschuldigten wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft ordnete Anzeige auf freiem Fuß an. Diese wird nach Abschluss der Erhebungen an die Staatsanwaltschaft erstattet“, so die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 22:11 Uhr aktualisiert