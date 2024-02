Unbekannter brach in Gasthaus ein: Damit hatte er wohl nicht gerechnet

Veröffentlicht am 28. Februar 2024, 06:14 / ©Montage: Canva Pro

Der Dieb schlich sich vermutlich über einen unversperrten, rückwertigen Eingang in ein Gasthaus im Bezirk Hermagor. Anschließend verschaffte er sich in zwei unversperrte Zimmer Zutritt und stahl dort Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro. Danach verließ er unerkannt das Gasthaus. Eine Zeugin, deren Zimmer der Täter ebenfalls betrat, aber von deren Anwesenheit er überrascht wurde, konnte der Polizei eine Beschreibung des Mannes angeben.